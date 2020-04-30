الحاسي : مانراه من عدم احترام الحظر يجعل الوضع غير مطمئن

الحاسي : مانراه من عدم احترام الحظر يجعل الوضع غير مطمئن الحاسي : إذا ظهرت بؤر حاليا لايمكن التقصي عليها وتتبعها لأنها لن تعتبر حالة صفرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة حائحة كورونا الدكتور أحمد الحاسي عن آسفه لعدم التزام المواطنين بالحظر، قائلا إن الوضع الوبائي المحلي لمناطق الحكومة الليبية لايمكن أن نقول عنه جيد بما أن الحظر لايطبق بشكل صحيح .

الحاسي أشار إلى أن مانراه من فتح المحلات والمقاهي والمراكز الرياضية والاكتصاض خلال فترة الحظر يجعل الوضع الوبائي غير مطمئن .

وتابع إذا ظهرت بؤر حاليا لايمكن التقصي عليها وتتبعها ويصعب حصارها لأنها لن تعتبر حالة صفرية .

وأضاف لابد أن يتحمل المواطنين هذه الفترة وأن يتم تطبيق كل القرارات التي سبق وأن اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لنحصد النجاح .

وختم سنبدأ رسميا في أخذ عينات عشوائية داخل المناطق لنقيم الوضع الوبائي الحقيقي في ليييا، داعيا الأخوة المواطنين مساعدة الفرق العاملة في هذا الأمر .