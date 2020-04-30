البيضاء فرق الرصد تواصل الكشف على المواطنين العائدين من الخارج الكشف على "147" مواطن بداخل فندق مرحبا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء مساء أمس الأربعاء بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بفندق مرحباً الذي كان عددهم (147) مواطن .

وتأتي هذه الخطوة لاستكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وأوضحت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن فرق الرصد قامت بكشف عام على المواطنين شمل قياس درجة الحرارة و قياس ضغط الدم، إضافة إلى إعطاء الحقن للنزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة .

وبحسب إدارة خدمات الشؤون الصحية فأن الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد، هذا وستستكمل غداً التحاليل الطبية من قبل الفريق المختص.