مباشرة تدريب كوادر طبية على التعامل مع كورونا في مصراتة

مباشرة تدريب كوادر طبية على التعامل مع كورونا في مصراتة

أخبار ليبيا24

باشر فريق التدريب التابع للجنه العليا لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة مجموعة من التدريبات والمحاضرات العلمية عن فايروس كورونا “كوفيد 19” .

واستهدفت التدريبات بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز تدريب الكوادر الطبية بالمركز الطبي مصراتة الكوادر الطبية والطبية المساعده وطلاب الطب.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة قد أعلنت عن وصول العناصر المسؤولة عن تشغيل جهاز “بي سي آر” من المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس لتدريب العناصر الطبية لتشغيل الجهاز في مركز علاج كورونا مصراتة.