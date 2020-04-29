قوات الوفاق تحرق منازل لـ”عسكريين” في بوقرين جنوب مصراتة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن القوات التابعة لحكومة الوفاق أقدمت على إحراق منزلين بشكل كامل في منطقة الهيشة “بوقرين” جنوب شرق مصراتة.

وأوضح المصدر أن إحراق المنزلين في منطقة الهيشة كان بسبب أن أبناء هاتين العائلتين هم جنود يتبعون القوات المسلحة الليبية.

وأكد المصدر أن هذه المليشيات توعدت أهالي وسكان مناطق الهيشة وزمزم والقداحية أن من يتعاون منهم أو يقاتل مع الجيش سيتم إحراق منزله وتدمير ما يملك.

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تفرض شبه حصار على أهالي مناطق بوقرين والقداحية وزمزم وتحد من تحركهم وتنقلهم.

وأشار مصدر لـ”أخبار ليبيا24″ في يناير الماضي إلى أن قوات مجلس شورى بنغازي الإرهابي كانت تتحصن في مزارع المواطنين في منطقة وادي زمزم بعد أن قامت بطردهم منها ووضع آلياتهم العسكرية فيها.

وأكد المصدر أن قوات مصراتة كانت تحاصر أهالي مناطق زمزم وأبوقرين والقداحية وتمنعهم من السفر باتجاه الجفرة أو سرت ماعدا الحالات المرضية فقط.

وأوضح المصدر أنه بعد مفاوضات بين أهالي تلك المناطق وقوات مصراتة تم الاتفاق على السماح للتجار بالمغادرة وجلب المواد الأساسية من غذائية وخضروات وغيرها من الضروريات.