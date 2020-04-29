قتل طعنًا..العثور على جثة رجل أعمال في منزله في صبراتة

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ذكر مصدر مطلع الثلاثاء أنه تم العثور علي جثة رجل الأعمال أنيس الصادق الوحيشي مقتولًا في منزله الكائن بمنطقة الوادي في مدينة صبراتة.

وأضاف المصدر أن الوحيشي من مواليد 1971 وجد مقتولًا بعد أن تعرض لعدد “4” طعنات على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة “سكين” في منزله.

وأوضح المصدر أن الطبيب الشرعي أكد أن المجني عليه قد فارق الحياة بعد تعرضه لتلك الطعنات منذ ليلة الإثنين، مؤكدًا أنه عثر على جثته في منزله قبيل آذان المغرب من يوم أمس الثلاثاء.

ولفت المصدر إلى أن المجني عليه ميسور الحال ويملك هو وزوجته محلًا لتصميم فساتين الأفراح والأزياء شهير في مدينة صبراتة.