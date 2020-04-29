شفاء حارس مرمي الخمس من كورونا بريش يعتبر أول لاعب كرة قدم ليبي يصاب بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي الخمس، شفاء حارس مرمى الفريق الأول بالنادي أحمد بريش من فيروس كورونا بعد إصابته خلال الفترة الماضية .

و ذكر نادي الخمس في بيان له أن الأطباء اعطوا بريش الأذن في العودة إلى حياته الطبيعية، مع الالتزام بالحظر والبقاء في المنزل.

وأصيب بريش بفايروس كورونا خلال تواجده في بلجيكا للانضمام لأحدي الفرق هناك، وتلقي العلاج وشفى بشكل رسمي .

ويعتبر أحمد بريش أول لاعب كرة قدم ليبي يصاب بفيروس كورونا .