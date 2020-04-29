خلال اتصال هاتفي مع السراج.. السفير الأمريكي: اتفاق الصخيرات الإطار الوحيد المعترف به في ليبيا السفير الأمريكي يجدد الدعوة إلى حفتر بوقف العمليات العسكرية واستئناف اجتماعات لجنة “5 + 5” العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تمسك بلاده بالاتفاق السياسي الموقع بــ “الصخيرات”، والمؤسسات المنبثقة عنه؛ بما فيها حكومة الوفاق، معتبرا أنه الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم والانتقال السياسي في ليبيا.

السفارة أوضحت ، في بيان، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن نورلاند أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، من جديد رفض الولايات المتحدة لبيان المشير خليفة حفتر بإعلان مستقبل سياسي جديد للبلاد من جانب واحد.

وجدد دعوة الولايات المتحدة مرة أخرى، إلى حفتر بوقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى يتسنى البدء في عملية إزالة التصعيد وتتمكن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه خلال اجتماعات لجنة “5 + 5” العسكرية في جنيف في الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

وقال نورلاند للسراج، بحسب البيان، إن الولايات المتحدة تؤمن بأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، وأن الخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة، مضيفا “طريق الحوار مفتوح لجميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها ورفض التدخل الأجنبي، والتكاتف عبر وسائل سياسية حصرية بشأن القضايا التي تفرقها”.