بعد فتح صمام الغاز بسيدي السائح.. شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، عن دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الغازية، وذلك عقب فتح صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت دائرة الإعلام بالشركة اليوم الثلاثاء ، دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس الغازية بعدما كللت جهود الإدارة التنفيذية في شركة الكهرباء بالنجاح في فتح صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم ، فتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح المغذي لوحدات التوليد بالمنطقة الغربية، وذلك بعد اتصالات المدير التنفيذي للشركة علي ساسي مع أبناء الوطن الخيرين في المنطقتين الجنوبية والوسطى.

وستغير الشركة تغذية وحدات التوليد بالمنطقة الغربية من الوقود الخفيف إلى الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من تعبئة خط الغاز ورفع الضغط إلى المستوى المطلوب، وكذلك تشغيل الوحدات المتوقفة عن العمل، ما سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتغذية كامل المناطق بالتيار خلال هذه الفترة.

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