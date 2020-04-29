بالتمر يعلن استئناف العمل بمكاتب مصلحة الأحوال المدنية

منظومة مصلحة الأحوال المدنية سيتم تشغيلها الأحد المقبل

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا محمد بالتمر عن استئناف العمل بمكاتب مصلحة الأحوال المدنية .

بالتمر وجه كتاب لمدراء الإدارات والفروع بالمصلحة بضرورة إنهاء تعليق العمل بكافة الفروع والمكاتب، لافتاً إلى أن منظومة مصلحة الأحوال المدنية سيتم تشغيلها يوم الأحد المقبل  .

ونبه جميع مدراء الإدارات والفروع بالمصلحة بضرورة وضع الآلية التي تتمشي مع مقتضيات الحاجة، مستثنياً  في كتابه الموظفات عدى المستشارات القانونيات .

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