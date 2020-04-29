المصري يرغب في تجديد التعاقد مع مفتاح طقطق

المصري يرغب في تجديد التعاقد مع مفتاح طقطق

أخبار ليبيا24

فتح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، ملف تمديد عقود بعض اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وعلى رأسهم الليبي مفتاح طقطق.

وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي المصري، فتحوا ملف تمديد عقود ثلاثي الفريق عمر كمال عبد الواحد، وإسلام أبو سليمة، والليبي مفتاح طقطق؛ نظرًا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم المقبل.