الليبيون العالقون في ألمانيا يدخلون الحجر الصحي تمهيدًا للعودة
أخبار ليبيا24
أعلنت السفارة الليبية في برلين أن اليوم الخميس سيكون بداية الحجر الصحي في أحد الفنادق ببرلين للعالقين الليبين في ألمانيا تمهيدا لعودتهم.
وأوضحت السفارة أنها ستوقف إجراءات التسجيل والدخول إلى الفندق على تمام الساعة 18:00 من يوم غد الجمعة ولن يقبل أي شخص بعد هذا التوقيت المحدد.
وأضافت السفارة أنه سيتم أخذ العينات لإجراء التحاليل فور الوصول إلى الفندق على أن يلتزم كل مواطن بتعبئة النموذج المعد من قبل اللجنة الذي يحتوي على المعلومات الشخصية لكل مواطن ومرافقيه والتوقيع على تعهد بالالتزام بضوابط الحجر الصحي.
وشددت السفارة الليبية في برلين على الإجراءات التي ستتخذ ضد كل مخالف لهذه الشروط وهي الإبعاد من برنامج الحجر الصحي.
وأكدت أنها ستقوم باستلام جوازات السفر لكل المسافرين ولن يتم إرجاعها إلى أصحابها إلا في المطار وبعد ختم الخروج.
وذكرت السفارة أنه يمنع منعا باتا الخروج من الغرف في الفندق طيلة فترة الحجر و من يخالف ذلك سيتم إبعاده من برنامج الحجر الصحي.
وأشارت إلى أن وجبات الفطور والسحور والمشروبات الباردة والساخنة ستقدم للجميع داخل الغرفة وسيتم توفير الأدوية والرعاية للمرضى داخل الحجرة بإشراف طاقم طبي.
وطالبت السفارة المواطنين بضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها داخل الفندق خلال فترة الحجر والمحافظة على المواد المتوفرة في الغرف والمحافظة على النظافة العامة.
وأفادت السفارة الليبية في برلين أنه سيتم في اليوم الأخير من برنامج الحجر الصحي أخذ العينات لإجراء التحاليل قبل المغادرة.