الليبيون العالقون في ألمانيا يدخلون الحجر الصحي تمهيدًا للعودة

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الليبية في برلين أن اليوم الخميس سيكون بداية الحجر الصحي في أحد الفنادق ببرلين للعالقين الليبين في ألمانيا تمهيدا لعودتهم.

وأوضحت السفارة أنها ستوقف إجراءات التسجيل والدخول إلى الفندق على تمام الساعة 18:00 من يوم غد الجمعة ولن يقبل أي شخص بعد هذا التوقيت المحدد.

وأضافت السفارة أنه سيتم أخذ العينات لإجراء التحاليل فور الوصول إلى الفندق على أن يلتزم كل مواطن بتعبئة النموذج المعد من قبل اللجنة الذي يحتوي على المعلومات الشخصية لكل مواطن ومرافقيه والتوقيع على تعهد بالالتزام بضوابط الحجر الصحي.