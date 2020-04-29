القوات المسلحة تتحفظ على 5 جثث مرتزقة سوريين خلال معارك طرابلس

0

أخبار ليبيا24

تحفظت القوات المسلحة الليبية أمس الثلاثاء خلال المعارك في طرابلس على عدد “5” من الجثث ترجع للمرتزقة السوريين.

وذكر مصدر مطع أن القوات المسلحة تحفظت على الجثث بعد سحبها من ميدان المعركة في محوري مشروع الهضبة وخزانات النفط.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط محاولة تقدم قوات الوفاق في محاور مشروع الهضبة وخزانات النفط ولاذو بالفرار بعد ضربات القوات المسلحة وتركوا جثث رفاقهم المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه إضافة إلى القتلى والجثث تمكنت القوات المسلحة أيضًا من قتل عدد آخر وأسر بعض العناصر وتحديدا من مسلحي مدينة مصراتة.

المزيد من الأخبار

قتل طعنًا..العثور على جثة رجل أعمال في منزله في صبراتة

مباشرة تدريب كوادر طبية على التعامل مع كورونا في مصراتة

قوات الوفاق تحرق منازل لـ”عسكريين” في بوقرين جنوب مصراتة

الليبيون العالقون في ألمانيا يدخلون الحجر الصحي تمهيدًا للعودة

المزيد

قتل طعنًا..العثور على جثة رجل أعمال في منزله في صبراتة

مباشرة تدريب كوادر طبية على التعامل مع كورونا في مصراتة

قوات الوفاق تحرق منازل لـ”عسكريين” في بوقرين…