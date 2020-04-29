القوات المسلحة تتحفظ على 5 جثث مرتزقة سوريين خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

تحفظت القوات المسلحة الليبية أمس الثلاثاء خلال المعارك في طرابلس على عدد “5” من الجثث ترجع للمرتزقة السوريين.

وذكر مصدر مطع أن القوات المسلحة تحفظت على الجثث بعد سحبها من ميدان المعركة في محوري مشروع الهضبة وخزانات النفط.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط محاولة تقدم قوات الوفاق في محاور مشروع الهضبة وخزانات النفط ولاذو بالفرار بعد ضربات القوات المسلحة وتركوا جثث رفاقهم المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه إضافة إلى القتلى والجثث تمكنت القوات المسلحة أيضًا من قتل عدد آخر وأسر بعض العناصر وتحديدا من مسلحي مدينة مصراتة.