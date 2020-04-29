السفارة الليبية في إسبانيا كل من دخل الحجر نتائجهم الأولى خالية من كورونا

السفارة الليبية في إسبانيا كل من دخل الحجر نتائجهم الأولى خالية من كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الليبية في العاصمة الإسبانية مدريد أن كافة المواطنين الذين دخلوا الحجر الصحي كانت نتائجهم الأولى خالية من فيروس كورونا.

وأشارت السفارة الليبية في مدريد أنه يتواصل الحجر الصحي للمواطنين الليبين الراغبين في العودة إلى ليبيا، موضحة أن الأمور تسير وفق المخطط لها.

وأكدت السفارة أن جميع من دخل الحجر الصحي، نتائج تحاليلهم المختبرية Pcr كانت سلبية بما في ذلك الطاقم الخدمي وأعضاء السفارة المرافقين لهم والذين خضعوا للتحليل.