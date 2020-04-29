الرئيس التونسي يؤكد تمسك بلاده بالشرعية الدولية في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، تمسك بلاده بالشرعية الدولية في ليبيا ، بحسب ما نشرت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيّد مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نورالدين الري في قصر قرطاج ظهر أمس الثلاثاء ، الذي تناول فيه الأوضاع في ليبيا.

وشدد قيس سعيد ، على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، مجددا رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها ، على حد قوله.

وأضاف الرئيس التونسي ، في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.

وصدرت هذه التصريحات بعد ما أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمس الأول الإثنين ، استجابته لدعوة الليبيين بشأن التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بالمشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة.