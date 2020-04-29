الخرطوش يعلن صد هجوم لقوات الوفاق في محور المشروع وخزانات النفط الخرطوش : هناك عدد من الجثث التي تركتها المليشيات كالعادة خلفها من حاملي الجنسية السورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء، إن قواتهم سجلت ملحمة جديدة في تاريخ الجهاد عن الدين والوطن والعرض، مشيراً إلى أنها تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محور المشروع وخزانات النفط في طريق المطار بعد محاولة التقدم بالساعات الأولى من صباح اليوم.

الخرطوش أضاف ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك عدد من الجثث التي تركتها المليشيات كالعادة خلفها من حاملي الجنسية السورية، وعدد كبير من القتلى والجرحى لديهم حسب المعلومات الواردة .

وبيّن الخرطوش، أن استخدامهم للمرتزقة السوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة ما يجعلهم لا يكترثون للخسائر المتكررة.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.