ويليامز والسراج يجريان مباحثات هاتفية حول آخر تطورات الوضع في ليبيا ويليامز تدعو لإحياء العملية السياسية في ليبيا

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ناقشت القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبي، ستيفاني ويليامز، هاتفيَا آخر التطورات في ليبيا مع رئيس مجلس الرئاسي فايز سراج.

وأطلعت ويليامز سراج على أحدث اتصالاتها مع المحاورين الليبيين والدوليين، مشددة على أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يظل هو الإطار المعترف به دوليا الوحيد لإدارة الشؤون في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت ويليامز، أن التغيير السياسي يجب أن يتم من خلال الوسائل الديمقراطية.

وجددت ويليامز دعوتها إلى وقفة إنسانية فورية خلال شهر رمضان، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم بناءً على نتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.