وزير خارجية الوفاق ونظيره الجزائري يبحثان التنسيق لمكافحة جائحة كورونا

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بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محد سيالة ونظيره الجزائري صبري بوقادوم التنسيق المستمر لمكافحة جائحة كورونا ومشاكل المواطنين العالقين وآلية العمل على إرجاعهم لأرض الوطن في أقرب وقت.

أتى ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارحية محمد الطاهر مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وقالت خارجية الوفاق، إن الاتصال تناول التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لمكافحة جائحة كورونا ومشاكل المواطنين العالقين وآلية العمل على إرجاعهم لأرض الوطن في أقرب الآجال.

وأضافت، سياله أطلع نظيره الجزائري على آخر التطورات السياسية في ليبيا والأوضاع في العاصمة طرابلس.