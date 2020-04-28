وزارة الدفاع التونسية ترد على تهمة استخدام تركيا لأراضي بلادها ضد ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها في أي عمليات عسكرية، وذلك على خلفية تواتر الأنباء حول استعمال تركيا لقواعد عسكرية تونسية لتقديم الإمدادات اللازمة لقوات حكومة الوفاق.

وجاء في بيان، أن “أن ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة وهي تؤكد أنها ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي”.

وأضاف، “شددت وزارة الدفاع في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء على أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه”.