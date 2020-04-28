من رأس لانوف وتابع لشورى بنغازي..تعرف على “محمد الزوي” أحد عناصر مليشيا “النواصي” قتل في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المتطرف محمد شعيب سليمان الزوي التابع لمليشيا “النواصي” في حكومة الوفاق خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور خلة الفرجان في طرابلس مساء الأحد.

وأضاف المصدر أن هناك أنباء حول مقتل الزوي والشهير بـ “زوي” من مواليد 1990 ومن سكان مدينة رأس لانوف ولديه منزل آخر في مدينة أجدابيا بسبب المواجهات المسلحة التي دارت في وسط عناصر قوات الوفاق في منطقة زاوية الدهماني في طرابلس.

وأوضح المصدر أن الزوي تابع لمجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي وكان من ضمن ما يعرف “كتيبة ليبيا الحرة” بإمرة المدعو “وسام بن حميد ” وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي.

وأكد أن الزوي التحق بسرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجوم الإرهابي الذي طال الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق شرق المدينة خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 .