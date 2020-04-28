في طريقهم إلى مطار غازي عنتاب .. مليشيا “الجيش السوري الحر” تنقل 130 عنصرًا إلى ليبيا حكومة تركيا تهدد مليشيا "السوري الحر” بإيقاف رواتهم في حال رفضهم الذهاب لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أنه صدرت أوامر من ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” المدعوم من تركيا، بنقل 130 عنصرًا للقتال في ليبيا.

سنيل ذكرت في تدوينة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “طبقًا للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، صدرت أوامر في عفرين وإدلب بنقل 130 رجلًا من الفرقة التاسعة إلى ليبيا”.

وتابعت “سيؤدي الرفض إلى الطرد من الجيش السوري الحر وفقدان الراتب، أخبرهم القادة أن أمامهم وقت قصير للحزم، وهم بالفعل في طريقهم إلى مطار غازي عنتاب”.

وكان أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، يسعى لأن يستوفي مهمته في ليبيا بإرسال المجموعات الجهادية من المدن السورية لدعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وذكر في تصريحات لـ”ميدل إيست” أن أردوغان سعى منذ بداية الأزمة السورية، لإدخال الجهاديين إلى الأراضي السورية، وتحويلها إلى “ثورة فصائل متطرفة”، موضحًا أنه يسعى لاستكمل هذا المشروع في ليبيا.

ولفت مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن نحو 37 عنصرًا من مقاتلي داعش ممن تبقوا بسوريا، أصبحوا الآن في ليبيا بإيعاز من المخابرات التركية التي أمنت نقلهم إلى هناك، مؤكدًا أن تركيا تجند على أراضيها المقاتلين السوريين من فصائل جهادية مختلفة وتدربهم ثم ترسلهم عبر مطاري غازي عنتاب واسطنبول إلى الأراضي الليبية.

وكشف أن هناك قوائم لأكثر من ألفي مقاتل من “جيش الشرقية، وفصائل أحرار الشرقية، وقوات السلطان مراد”، مخصصة للالتحاق بأكثر من 7500 عنصر جهادي يتواجدون بالعاصمة طرابلس، مستدركًا “هؤلاء ذهبوا للقتال بعد إغرائهم برواتب عالية، لكنهم لم يحصلوا عليها كما تم وعدهم، بل إن الراتب الشهري لا يتعدى في أقصى حالاته 400 دولار أميركي”.

يشار إلى أن تركيا تجاهلت الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق .