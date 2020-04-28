طقطق يتراجع ويخفض راتبه مع المصري البورسعيدي

أخبار ليبيا24

تراجع اللاعبون الأجانب بنادي المصري البورسعيدي عن موقفهم السابق بشأن تخفيض الرواتب بما فيهم المحترف الليبي مفتاح طقطق.

وأكدت إدارة نادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء أن اللاعبين الأجانب بالفريق وافقوا على التنازل عن 50% من نسبة عقودهم المتبقية هذا الموسم.

وأشارت الإدارة إلى أن جميع اللاعبين الأجانب أرسلوا موافقتهم على التنازل عن نسبة 50% من رواتبهم، باستثناء البوركيني سعيدو سيمبوري.

وكان اللاعبون الأجانب بالنادي المصري قد رفضوا تخفيض الرواتب خلال الأيام الماضية، قبل العدول عن موقفهم.