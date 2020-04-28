صولة يتبرع بمبلغ مالي لمستشفى الأورام
أخبار ليبيا24
تبرع المهاجم محمد صولة، محترف الرفاع البحريني لكرة القدم، بمبلغ مالي لمركز الأورام الخاص بعلاج الأطفال في طرابلس.
وكان صولة قد وعد في وقت سابق بتقديم الدعم المالي للأطفال المصابين بالأورام، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها عدد من اللاعبين الليبيين بالتبرع لمساعدة المستشفيات والعائلات المتضررة من فيروس كورونا.
وسبق وأن شارك النجم الليبي في حملة “خليك في الحوش” الداعية للتحرز من هذا الفيروس والجلوس في البيت.
ويتواجد صولة في البحرين ويقوم بتدريبات انفرادية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف الأنشطة الرياضية في البحرين.