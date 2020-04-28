النجار يطالب برفع حساسية الترصد للمشتبه إصابتهم بكورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أوصى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار مدراء المستشفيات والمراكز الصحية، ومدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومدراء المصحات والعيادات الخاصة، برفع حساسية الترصد والاستجابة السريعة لوباء كورونا؛ بإعطاء تعليمات للعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة التبليغ وأخذ عينات ملائمة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض “ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وسعال، وضيق في التنفس، وأي أعراض تنفسية أخرى”.

النجار طالبهم ، في رسالة له، بزيادة حساسية التبليغ عن أي مخالطين لمريض مؤكد إصابته بالفيروس، على أن تحدد كل جهة الهواتف المخصصة للتبيلغ والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدن والبلديات.

يشار إلى أن ليبيا سجلت 61 إصابة بفيروس كورونا، كما تم شفاء 18 حالة، بالإضافة إلى حالتي وفاة.