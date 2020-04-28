الطبية الاستشارية الحظر لايزال قائم والوضع المحلي جيد

معمل "كوفيد 19" في الكويفية وطبي بنغازي استلمت حتى الآن 390 جميعها سالبة

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية أحمد الحاسي إن الوضع الوبائي للمناطق التابعة للحكومة الليبية جيد ولم تسجل أي إصابات جديدة .

الحاسي أضاف في الإيجاز اليومي للجنة اليوم الثلاثاء أن هذا الوباء منتشر في دول الجوار فهي امتداد لبلادنا فلابد من الاستمرار في القرارات الاحترازية مثل حظر التجوال والتباعد الاجتماعي .

وطالب المواطنين بمساعدة الجهات المسؤولة لكي نحافظ على النتائج التي انجزت حتى الآن، مستغربا فتح البعض للمحال و المقاهي فترة الحظر .

وتابع الحاسي أن معمل كوفيد 19 في الكويفية، ومركز بنغازي الطبي استلم حتى الآن 390 حالة اشتباه كانت جميعها سالبة .

وأشار  إلى أن فرق الرصد تعمل لليوم الثالث في منقذ أمساعد وتم اليوم سحب 111 عينة من المواطنين العائدين من مصر ليصل إجمالي العينات التي سحبت من العائدين 382 عينة .

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