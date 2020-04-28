السفير الهولندي: الاعتداء على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف في ليبيا يعيق مكافحة كورونا الحث على الوقف الفوري للقتال والالتزام بوقف تام لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، اليوم الثلاثاء، الهجمات على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف الليبية، في إطار العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019م.

تومرز قال، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هولندا تستنكر وتدين استمرار الهجمات على المرافق الطبية والعاملين وسيارات الإسعاف الموجودة بشكل رئيسي في مناطق حكومة الوفاق.

هولندا تستنكر وتدين استمرار الهجمات (12 هذا العام) على المرافق الطبية /

العاملين وسيارات الإسعاف الموجودة بشكل رئيسي في مناطق حكومة الوفاق. هذا يعيق

بشكل كبير مكافحة #كوفيد_19 وسيساهم في انتشار الفيروس.#مساءلة_قانونية#هدنة_رمضان #القانون_الدولي_الإنساني — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) April 28, 2020

وأضاف أن عدد الهجمات وصل 12 هجومًا خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، ما يعيق بشكل كبير مكافحة فيروس كورونا المستجد وسيساهم في انتشاره.

وكان اعتبر الاتحاد الأوروبي أن قصف المرافق الطبية في ليبيا مثل مستشفى الخضراء العام بطرابلس، والذي تسبب في إصابات وأضرار لوظائف هذا المرفق الطبي، بما في ذلك وحدات الولادة والعناية المركزة، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن هذا الهجوم أكثر مدعاة للأسى في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا الظروف الصعبة بسبب أزمة فيروس الكورونا، ويجب أن تتحد في احتواء تفشي هذا المرض، مطالبا جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية الطبية الحيوية.

وحث جميع الأطراف الليبية ذات الصلة على الوقف الفوري للقتال والالتزام بوقف تام لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.