الرصد الأولي درنة ينفي وفاة شخص بـ”كورونا” في مرتوبة

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نفى مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة وفاة شخص تشادي الجنسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة مرتوبة كما أشيع.

وأفاد المركز أن فريق الرصد توجه إلى المكان المعلوم وبالكشف عن الحالة – 58 سنة يعمل راعيًا – وجدت ميتة مصحوبة بتوسع في حدقة العين لا يوجد تنفس أو نبض.

وأكد المركز أن وفاة الشخص التشادي الحسن عمر داوود كانت وفاة طبيعية بسبب توقف مفاجيء في الجهاز الدوري والتنفسي، نافيًا ماورد من أخبار حول إصابته بوباء كورونا.

وأشار مركز الرصد والاستجابة إلى أنه وجد من ضمن الأوراق أنه يعاني من مشاكل تنفسية مزمنة منذ شهر تقريباً وقد عالج بمجمع الفتايح مرتوبة الصدرية.