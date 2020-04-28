البدء بتدريب عناصر طبية في مصراتة على استعمال جهاز “بي سي آر”

البدء بتدريب عناصر طبية في مصراتة على استعمال جهاز “بي سي آر”

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن وصول العناصر المسؤولة عن تشغيل جهاز “بي سي آر” من المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس لتدريب العناصر الطبية لتشغيل الجهاز في مركز علاج كورونا بالمدينة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 3 حالات بقسم الدعم النفسي ويتابع الأطباء المسؤولون طرق العلاج والتوجيه الصحي مع الحالات.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر استقبل 6 حالات غادرت جميعها المركز وهي بصحه جيدة ولا تحمل أي أعراض كورونا.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» أن مركز العزل والإيواء مصراتة لم يستقبل أي حالة إصابة حتى أمس الأحد.