أحمد الحاسي

الاستشارية الطبية: اختبار 381 عينة في مناطق الحكومة الليبية منذ بداية الأزمة

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أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي إن معمل كوفيد 19 قام باختبار 381 عينة اشتباة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ونتائجها كلها سالبة.

وأضاف الحاسي في الإيجار الصحفي أمس الأحد أن الوضع الوبائي للمناطق التابعة لمناطق الحكومة الليبية جيد ولم تسجل اأي إصابة منذ 19 يوم.

وتابع الناطق باسم اللجنة أن فرق الرصد والتقصي قامت بسحب مامجموعه 271 عينة مابين السبت والأحد من المواطنين الذين دخلوا من منفذ أمساعد البري والمتواجدين في الحجر الصحي في البردي وطبرق.

وأوضح الحاسي أن فرق الرصد والتقصي ستنتقل عند الانتهاء من هذه المهمة إلى بنينا لفحص واختبار المواطنين الذين سيعودون لأرض الوطن جوا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن مؤسسة فرنسية متخصصة سيتبدأ في تدريب عدد من الأطباء غد الأربعاء بواسطة طبيب عناية فائقة فرنسي يدرب أطباء متخصصين في العناية الفائقة إضافة إلى طبيب فرنسي في علم الفيروسات البيولوجي والأبحاث سيدرب أطباء وعناصر معامل الاختبار .

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