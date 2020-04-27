وزير الصحة: البلديات التابعة للحكومة الليبية تجاوزت مرحلة خطر تفشي وباء كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية أن البلديات التابعة للحكومة الليبية تجاوزت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه أزمة عودة العالقين في حالة عدم التزامهم بإجراءات الحجر الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور سعد عقوب، يوم الأحد، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزة لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، حتى انتهاء فترة الحجر الصحي. وسجلت البلديات التابعة للحكومة الليبية، فقط أربع حالات إصابة بواء كورونا جيعها في بنغازي، حتى يوم 26 أبريل 2020.

وناشد الوزير، المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل خلال المدة الممتدة بين الإفطار والسحور، والحرص على إتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي.

وقال عقوب، “حصدنا نتائج جيدة بمعنى أننا تجنبنا الخطر، ولكن بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل في حالة التزام كافة المواطنين العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي وإتباع كافة تعليمات وتوصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية والإرشادات الصحية لتحقيق نتائج أفضل”.

وأضاف، أن ”التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا يبقى السبيل الأنجح للسيطرة على الوباء”. وقال وزير الصحة، “إن الالتزام بالحجر الصحي والانضباط بتعليمات الدولة واجب وطني يهدف إلى حماية المصلحة العامة وسيمكننا من الانتصار في حربنا على فيروس كورونا لضمان سلامتهم وسلامة اسرهم”.