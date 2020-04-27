في الذكرى 58 لتأسيسها..الأولمبية الليبية تؤكد مواصلة العطاء لإرساء دعائم العمل الرياضي النزيه

أخبار ليبيا24

أكدت اللجنة الأولمبية الليبية على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهد لإرساء دعائم العمل الرياضي النزيه المنبثق من الميثاق الأولمبي.

وجددت اللجنة في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسها الذي كان عام 1962 اعتزازها للمؤسسين ولكافة الشخصيات الأولمبية المساهمة في إثراء الحركة الأولمبية ممن مهدوا الطريق وتفانوا لأجل السير قدما نحو رياضة أفضل.

ودعت اللجنة الأولمبية الليبية كافة المهتمين والمعنيين بالنشاط الرياضي بضرورة التمسك بمبادئ الميثاق الأولمبي وتحقيق الاهداف السامية للحركة الأولمبية.

واعتذرت اللجنة عن إقامة احتفالية تليق بهذه المناسبة ، بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تجميد الأنشطة الرياضية محليا ودوليا ، وحفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت على كافة الرياضيين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والمحافظة على صحتهم وسلامتهم بممارسة النشاط الرياضي المنزلي .