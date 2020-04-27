تجهيز مركز لعلاج مصابي “كورونا” بمدينة صرمـان

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عن انتهاء أعمال تحوير وتجهيز أحد قواطع مستشفى صرمان التعليمي، ليكون مركزًا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة.

ويضم المركز الجديد ستة عشر سرير إيواء وأربعة أسرة عناية فائقة، حيث استلم المركز خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية.

وشملت الأجهزة والمعدات أسرّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات.