بعد استجلاب الأتراك والمرتزقة السوريين .. بيت المال: نحن أصحاب حق وأرض وعلى قوات حفتر الرجوع بيت المال: نشد على أيدي قوات الوفاق ونعدهم بأن النصر قريب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم رئيس المجلس العسكري مصراتة، وآمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة لقوات حكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، أن النصر قريب على ما وصفهم بـ”الغزاة المعتدين”.

بيت المال قال في تصريحات تلفزيونية “نشد على أيدي قواتنا المرابطة، ونرفع من معنوياتهم، ونعدهم بأن النصر قريب على قوات حفتر المعتدين، حسب وصفه .

وذكر موجهًا حديثه لما وصفه بـ”العدو” نقول للعدو ارجع من حيث أتيت، لأننا نحن أصحاب هذه الأرض، ونحن أصحاب القضية، ونحن على حق، وسننتصر قريبًا بإذن الله”.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي، أعلنت، اليوم الإثنين، أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة وأن أيام المجموعات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة.

وقالت الشعبة، “نبشر كافة الليبيين أن تحرير العاصمة من براثن الإرهابيين المتحالف مع الغزاة الأتراك قد اقترب وأن أيامهم أصبحت معدودة وسنحتفل بالنصر المُؤزر بساحة الشهداء قريبا بعون الرحمن”.

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل 2019 معركة تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سقوط النظام السابق عام 2011.