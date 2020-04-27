الوطني لمكافحة الأمراض: نتائح 82 عينة اشتباه كورونا “سالبة”
أخبار ليبيا24
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض – ليبيا اليوم الإثنين أن نتائج عدد (82) عينة اشتباه للإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت سالبة جميعها.
وأوضح المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (82) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أن الوضع الوبائي الليبي لفيروس كورونا حتى تاريخ 26 أبريل 2020 كان بإجمالي إصابات 61 حالة والإصابات النشطة 41 حالة و18 حالة شفاء، وحالتي وفاة.