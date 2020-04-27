الوطني لمكافحة الأمراض: نتائح 82 عينة اشتباه كورونا “سالبة”

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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض – ليبيا اليوم الإثنين أن نتائج عدد (82) عينة اشتباه للإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت سالبة جميعها.

وأوضح المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (82) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.