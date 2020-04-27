العرادي يعلق على إعلان حفتر قبول “التفويض”: الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص

العرادي يعلق على إعلان حفتر قبول “التفويض”: الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص العرادي: حفتر مارس الانقلابات طول حياته

أخبار ليبيا24

علّق القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عبد الرزاق العرادي، على تغريدة للإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بشأن قبول القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لتفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للجيش، لإسقاط اتفاق الصخيرات وإدارة شؤون البلاد.

وقال العرادي، في تغريدة على تويتر، “تعرف ليش لن يمر الانقلاب، لأن الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص”.

وأتت هذه التغريدة كرد على تغريدة للإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، حيث كتب بكري، “أكثر الناس انزعاجا من تفويض الشعب للمشير حفتر لقيادة البلاد هم ميليشيات الإرهاب بقيادة جماعة الإخوان وحكام تركيا وقطر، الذين كانوا يراهنون على شق الصف، فإذا بالليبيين يعبرون عن وحدتهم بكل فئاتهم الاجتماعية وقواهم الحية خلف مشروع إعادة بناء الدولة وتحرير ما تبقي من أراضيها”.

وقبل هذه التغريدة، علّق العرادي في تغريدة أخرى، على إعلان حفتر قبول تفويض الشعب للقيادة العامة للجيش لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة شؤون ليبيا.

وقال العرادي، “حفتر يشعر بأنه السيسي لكنه نسيّ أن سلمية الوحوش، الذين لم ترى الأرض لهم مثيلا، هي الرصاص”.

ووصف العرادي، حفتر، بأنه شخصية ممارسة للانقلابات، قائلًا، “لهذا سمي “#خليفة_انقلابات”.. انقلب على الملك ادريس. انقلب على القذافي. انقلب على الجبهة الوطنية. انقلب على المؤتمر الوطني العام.انقلب على اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي. انقلب على برلمان طبرق الذي أتى به”.