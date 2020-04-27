الخارجية الليبية: الوفاق حرمت 85 بلدية من مساعدات طبية قدمها الاتحاد الإفريقي الخارجية : حكومة الوفاق قامت بقرصنة هذه المساعدات والتي وظفتها سياسيا من أجل كسب ولاء بعض البلديات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهمت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن حكومة الوفاق بقرصنة مساعدات طبية قدمها الاتحاد الأفريقي لليبيا لمواجهة وباء كورونا ومنعت إيصالها لأكثر من 85 بلدية خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية من أصل 105 بلدية في ليبيا.

وزارة الخارجية الليبية أوضحت في بيان لها أن الاتحاد الأفريقي خصص لدول الاتحاد دعما طبي مقدم من شركة صينية لمواجهة وباء كورونا في إفريقيا، مبينة أنه سلم شحنة الدعم إلى جهة غير قانونية والتي قامت بمنع إيصالها إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلدية تتبع الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب”، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية كانت تواصلت مع الاتحاد الأفريقي من أجل التنبيه على عدم شرعية حكومة الوفاق وأنها حكومة مرتهنة لحكم المليشيات وأن هذه المساعدات لن تصل إلى مستحقيها .

وأضافت أن حكومة الوفاق قامت بقرصنة هذه المساعدات الإنسانية والتي وظفتها سياسيا من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابعة للمليشيات المسيطرة عليها وعلى قراراتها .

وبينت الوزارة أنها سبق وحذرت “الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحته ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسيا وحرمان الشعب الليبي منها”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية والإقليمية بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق التي لا تمثل الليبيين ولا تعبر عن إرادتهم ودعم الشعب الليبي في استعادة دولته من المليشيات”.