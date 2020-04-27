الإعلام الحربي: تحرير العاصمة طرابلس قد اقترب

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة وأن أيام المجموعات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة.

وقالت الشعبة، “نبشر كافة الليبيين أن تحرير العاصمة من براثن الإرهابيين المتحالف مع الغزاة الأتراك قد اقترب وأن أيامهم أصبحت معدودة وسنحتفل بالنصر المُؤزر بساحة الشهداء قريبا بعون الرحمن”.

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل 2019 معركة تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سقوط النظام السابق عام 2011.

ومنذ ذلك الحين تقاتل قوات الجيش الوطني فصائل مسلحة تحالفت مع حكومة الوفاق والتي بدورها تحالفت مع تركيا ضد الجيش الوطني.

وأكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس، أن الجيش الوطني ماضٍ في محاربة المجموعات المسلحة وسيكون في الموعد حتى تحرير العاصمة طرابلس.