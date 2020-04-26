وصول 315 مواطن ليبي من العالقين بمصر إلى طبرق

أخبار ليبيا24 – خاص

استقبلت مدينة طبرق اليوم الأحد 315 مواطن من العالقين في مصر، بعد دخولهم عبر منفذ امساعد البري فجر اليوم.

وجرى وضع العالقين العائدين في فنادق دار السلام وباب طبرق وزين، بالإضافة إلى فندق أكاكوس الذي أضيف مؤخرا، من أجل قضى فترح الحجر الصحي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24.

وذكر مراسلنا، أن مديرية أمن طبرق قامت بتأمين هذه الفنادق لحمايتهم ومنع اختلاط المعزولين مع أسرهم، وجرى توفير كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم خلال فترة الحجر الصحي التي ستستمر مدة أسبوعين.

وتفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، فندقي دار السلام وباب طبرق، وأثنى على إقامة وإعاشة المواطنين القادمين من مصر، مطالبين المعزولين بعدم النزول إلى بهو الفندق وعدم الاختلاط بالموظفين أو الزوار لأي سبب من الأسباب.

وأوضح أحد العائدين لأخبار ليبيا 24 خلال مكالمة هاتفية، إنه وصوله هو واسرته من رحلة عمل بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكدا أن رحلة سفره كانت متعبة وخاصة في الجمرك المصري، ولكن أبدى سعادته بوصولهم إلى طبرق، مؤكدا احترامهم لقوانين العزل والتحذيرات الصحية بعدم الاختلاط.

كما أفاد مراسلنا، بأن أحد رجال الأعمال بطبرق فضل عدم ذكر اسمه، دفع عن كل مواطن الليبي 350 جنيه مصري من أجل رسوم الدخول إلى ليبيا.

من جانب آخر، أكد مصدر أمني أن الحدود مفتوحة خلال هذه الأيام لجلب كل الليبيين الراغبين في العودة كل في مدنهم بعد التنسيق مع عمداء البلديات ومدراء الأمن في كل بلدية.