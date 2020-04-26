ميناء بنغازي يستقبل سفن محملة ببضائع متنوعة

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قال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل السبت سفينة نقل الحاويات (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 126 حاوية بضائع منوعة.

وأضاف الشهيبي بحسب الصفحة الرسمية للميناء على موقع “فيسبوك” أن السفينة (نينا أف) دخلت كذلك وعلى متنها عدد 363 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأشار المتحدث إلى أن أرصفة الميناء استقبلت اليومين الماضيين السفينة (زمردة) وعلى متنها 25126 طن من حبوب الأرز “أكياس”.

ولفت الشهيبي إلى أن الميناء استقبل كذلك السفينة (محمد بي) وعلى متنها 10400 طن من مادة الأسمنت “أكياس”.