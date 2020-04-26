منع طاقمها من مغادرتها في خطوة احترازية .. وصول سفينة من أوكرانيا محملة بالشعير لميناء طبرق مدير ميناء طبرق لن نستقبل أي سفينة تركية على رصيف ميناء طبرق البحري بشكل نهائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف رسوا السفينة “كوين سارة” القادمة من دولة أوكرانيا على رصيف ميناء طبرق البحري وعلى متنها 10.440 طن من الشعير السائب .

جلغاف أوضح -لأخبار ليبيا 24 – أن طاقم السفينة الذي وصل اليوم الأحد يضم جنسيات أجنبية وعربية مختلفة وفي خطوة احترازية وبعد الكشف على أفراد الباخرة من قبل الطبيب المكلف بالميناء بمنطقة المخطاف منع طاقمها بالكامل من مغادرتها أو الاختلاط بالعمالة الليبية التي صعدت للعنابر من أجل إفراغ حمولة الشعير.

وذكر أن السفينة تحت الحراسة من قبل الأمن والجمارك والأمن والسلامة، لافتاً إلى أنه تم تعقيم السفينة بالكامل كذلك الشاحنات التي تحمل بالشعير، مشيراً إلى أنه تم أخذ العينة من الشعير وتم الإفراج المؤقت على الحمولة

وكشف مدير عام ميناء طبرق البحري أنه لن يستقبل أي طاقم من تركيا أو أي سفينة تركية على رصيف ميناء طبرق البحري بشكل نهائي .