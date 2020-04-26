مدير أمن امساعد يؤكد دخول “461” مواطن ليبي عالق من مختلف البلديات الشرقية مدير أمن امساعد : في انتظار بقية العالقين من المدن الأخرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير أمن أمساعد عميد عمران ابريك القطعاني استقبال “461” مواطن ليبي فجر اليوم الأحد قادم من دولة مصر الشقيقة عبر منفذ أمساعد البري .

القطعاني أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن المواطنيين الذين تم استقبالهم من بلديات أمساعد وبئر الأشهب وطبرق ودرنة والقبة والقيقب والمرج وبنغازي وسلوق وأجدابيا، حسب القوائم التي اعتدها اللجنة المكلفة والموجودة في مصر.

ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقاً للخطة الاحترازية التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا وما أقره عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب .

وتابع المسؤول أن اللجنة الصحية تقوم بالكشف على العائدين بالمسدس الحراري، ويتم نقلهم إلى الفنادق التي خصصت لهم بأمساعد والبردي وطبرق، لافتاً إلى أنه تم وضع حراسة مشددة على أماكن إقامة العائدين لمنع أي نوع من الاختلاط .

ولفت مدير أمن أمساعد إلى أن جنة مكلفة من اللجنة الاستشارية العليا وصلت فجر اليوم لإمساعد للكشف على القادمين وأخذ العينات المطلوبة.

وأشار إلى أنه في انتظار بقية العالقين من المدن الأخرى بالتنسيق مابين عمداء البلديات ومدراء الأمن بمنطقة البطنان والمناطق الأخرى لاستقبالهم عبر الحدود .