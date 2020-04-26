الوطني لمكافحة الأمراض: نتائج 162 عينة “سالبة”

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أن نتائج 162 عينة للاشتباه لإصابتها بفيروس كورونا المستجد ظهرت “سالبة”.

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز كان قد استلم عدد (162) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.