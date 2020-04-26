الوطني لمكافحة الأمراض: نتائج 162 عينة “سالبة”
أخبار لبيا24
كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أن نتائج 162 عينة للاشتباه لإصابتها بفيروس كورونا المستجد ظهرت “سالبة”.
وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز كان قد استلم عدد (162) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أن الوضع الوبائي الليبي لفيروس كورونا حتى تاريخ 25 أبريل 2020، كان بإجمالي إصابات 61، والإصابات النشطة 41، وعدد المتعافين 18، وعدد الوفيات 2.