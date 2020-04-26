النهر الصناعي يتوقع عودة المياه إلى طرابلس ومحيطها غدا الإثنين

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أخبار ليبيا24 – متابعات

توقعت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز مشروع النهر الصناعي ، عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم غد الإثنين، وذلك بعد استكمال أعمال استبدال الصمام.

وأكدت المنظومة ، استكمال أعمال استبدال الصمام المعطل بموقع الشويرف بشكل مفاجئ منذ 23 أبريل الحالي، وذلك بفضل جهود الكوادر الفنية بموقع الشويرف وإدارة المنطقة الجنوبية بالمنظومة.

وذكرت المنظومة ، اليوم الأحد، أن استبدال الصمام كان حرصاً على سلامة محطة التحكم بالتدفق من أعطال جسيمة يصعب صيانتها، لافتا إلى خفض معدل تدفق المياه إلى (50%)، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

وأوضحت المنظومة ، أنه لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن، لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه.

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