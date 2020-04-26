النجار: جاهزية الغرف المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا 85%

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار ، أن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85%، على حد قوله.

وأشار النجار ، إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا ، موضحا أن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا منهم 30 غرف عناية مجهزة بأدق الإمكانيات.

جاءت تصريحات النجار عقب زيارة اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى كورونا في معيتيقة ومستشفى العيون وسفينة بن عوف، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز.

وقال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد ، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.