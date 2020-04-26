الشركة العامة للكهرباء تبين أسباب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

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أرجعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أسباب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بعديد المناطق إلى خروج عدد من وحدات التوليد بمحطتي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه (غاز، سائل خفيف، سائل ثقيل).

وأشارت الشركة في معرض ردها على التساؤلات حول الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إلى أن الأساس في ذلك هو قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح، الأمر الذي اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل غير المتوفر بالكميات المطلوبة وفق ما أفادت به المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة لقفل حقول النفط، وتدني حجم المخصصات للميزانية التشغيلية للمؤسسة.

وأفادت الشركة، أن فتح تزويدات الغاز مهم للغاية، وأنه بإعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي، ولن يكون هناك عجز في هذه الفترة.

وقالت، إن الاعتماد بتشغيل وحدات التوليد بالوقود السائل يكلف الدولة مبالغ مضاعفة عديد المرات مقارنة بتكلفة استخدام الغاز.