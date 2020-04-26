افتتاح مصنع للأكسجين الطبي في مستشفى بني وليد المرة الأولى التي يفتتح فيها مصنع أكسجين من هذا النوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح في بلدية بني وليد مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام .

وقص شريط افتتاح المصنع أمس السبت عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير، رفقة مدير المستشفى محمد الزبرة، ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني، وموظفي وأطباء المستشفى .

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها مصنع أكسجين من هذا النوع داخل المستشفى بعدما كان المستشفى يعاني نقص في أسطوانات الأكسجين .

وجاءت هذه الخطوة لدعم جهود مستشفى بني وليد العام لمجابهة فيروس كورونا .