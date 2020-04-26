افتتاح مصنع للأكسجين الطبي في مستشفى بني وليد
المرة الأولى التي يفتتح فيها مصنع أكسجين من هذا النوع
أخبار ليبيا 24 – خاص
افتتح في بلدية بني وليد مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام .
وقص شريط افتتاح المصنع أمس السبت عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير، رفقة مدير المستشفى محمد الزبرة، ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني، وموظفي وأطباء المستشفى .
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها مصنع أكسجين من هذا النوع داخل المستشفى بعدما كان المستشفى يعاني نقص في أسطوانات الأكسجين .
وجاءت هذه الخطوة لدعم جهود مستشفى بني وليد العام لمجابهة فيروس كورونا .