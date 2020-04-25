في بنغازي وعدة مدن أخرى.. خروج مظاهرات حاشدة دعما لتفويض المشير حفتر رئيسا للبلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت عدة مدن في شرق ليبيا ليلة اليوم الجمعة ، خروج الآلاف من الأهالي في مظاهرات حاشدة دعما لتفويض القائد العام للقوات الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وكانت مدينة بنغازي “عاصمة برقة” إحدى مدن الشرق التي شهدت خروج الأهالي في عدة ساحات بالمدينة من بينها ساحة الكيش وغيرها للمشاركة في هذه المظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 في بنغازي.

ورصد مراسلنا، خروج المئات من أهالي بنغازي ليلة اليوم الجمعة ، مطالبين المشير حفتر بقيادة ليبيا وتولي شؤونها خلال المرحلة القادمة ما بعد التحرير، وذلك رغم فرض حظر التجول بالمدينة بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قد طالب في خطاب تلفزيوني أمس الخميس، الشعب الليبي بإسقاط الاتفاق السياسي وما نتج عنه ، داعيًا إلى تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها.

واتهم حفتر ، المجلس الرئاسي بالتسبب في الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا، داعيًا الليبيين إلى تفويض المؤسسة التي يرونها أهلًا لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة شؤون البلاد، وفقًا لإعلان دستوري يصدر عنها يمهد لبناء الدولة المدنية.

وقال حفتر: “ندعوكم جميعًا أيها الأحرار لاتخاذ هذا القرار التاريخي بكل ثقة وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية، والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وأكد القائد العام في سياق كلمته للشعب الليبي ، أن قوات الجيش ستكون في الموعد بكامل جاهزيتها لتنفيذ قراركم، كما أنها ستواصل نضالها حتى تحرير كامل التراب الليبي ، على حد قوله.