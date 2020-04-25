فرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا ببنغازي يستقبل أول الرحلات القادمة من الخارج

فرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا ببنغازي يستقبل أول الرحلات القادمة من الخارج تقديم النصائح الإرشادية للقادمين عن كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة بالحجر الصحي

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية أول الرحلات القادمة من الخارج لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.

وقد قامت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية باستكمال الإجراءات الصحية لكافة القادمين من خارج البلاد، وفقا لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي بكل مهنية .

وفي ذات الشأن، قام فريق متخصص بتقديم النصائح الإرشادية للقادمين عن كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة بالحجر الصجي سواء بالتطهير أو غسل اليدين وطرق الوقاية ومكافحة العدوى والتباعد .

يشار إلى أن المراقبة الصحية اليومية من قبل فريق المكافحة في مقر الإقامة مستمرة من قبل العناصر الطبية التابعة للغرفة المركزية .