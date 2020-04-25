طبرق والبلديات القريبة منها تستقبل اليوم أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر

طبرق والبلديات القريبة منها تستقبل اليوم أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ إن بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب سيستقبل اليوم السبت أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر.

وأضاف بوالخطابية أن اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر سوف يتم إستقبال المواطنين الليبيين العالقين في مصر من بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب وعدد أكثر من 400 مواطن.

وأوضح رئيس المجلس التسييري أنه سوف يتم وضع المواطنين العائدين في فندق الجمل ببلدية أمساعد واستراحة الطرق السريعة بمنطقة البردي وفنادق دار السلام وباب طبرق وزين في مدينة طبرق.

وأكد بوالخطابية أن الأجهزة الأمنية ستقوم باستلامهم من منفذ أمساعد وتأمين وصولهم إلى الفنادق المذكورة الأقرب لسكناهم.

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى أن مركز طبرق الطبي سيقوم بمتابعتهم خاصة المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مصر من الأورام والكلى والقلب وغيرها وذلك لمدة الحجر 14 يوم.

ودعا بوالخطابية أسر هؤلاء المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بعدم الاختلاط حفاظاً على صحة الجميع خلال مدة الحجر، موضحًا أن البلديات الثلاثة ستتكفل بتقديم الخدمات اللازمة لهم خلال مدة الحجر.