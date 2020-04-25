رئيس لجنة مجابهة كورونا بمصراتة : غياب الدولة وراء جمع التبرعات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة فيروس كورونا بمدينة مصراتة، حسين الجمل، إن غياب الدولة التي لم تقدم للجنة دينارًا واحدًا حتى الآن، سبب فتح باب قبول التبرعات العينية والنقدية.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه يستغرب من تأخر صرف مخصصات لجنتهم البالغة مليونَيْن و600 ألف دينار، موضحًا أنها إذا تم صرفها، لن تكفي لتلبية الاحتياجات وتسيير الأزمة.

وتابع أن مصراتة بها 27 مرفقًا صحيًا، غالبها لم تُجرَ لهم صيانة منذ سنوات عدة، موضحًا أن اللجنة مُثقلة بأعباء دون وجود تغطية مالية لها، مستدركًا “الفندق الذي خصصوه لعزل الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي تتعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمصابين به ـ قد حُجز باتفاق شفوي”.

وواصل أنهم تسلموا مساعدات قدمها المستشفى الميداني الإيطالي العسكري بمصراتة، أمس الأول الخميس، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالمدينة، موضحًا أنها ضمت أجهزة مراقبة العلامات الحيوية ومعدات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وأنهم سلموا المعدات لمركز مصراتة الطبي.

يُشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة أُنشئت، في 21 مارس الماضي، بقرار عميد بلدية مصراتة رقم 10 لسنة 2020م.