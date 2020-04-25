انطلاق حملة “إفطار صائم” في مدينة زليتن

أخبار ليبيا24

أطلقت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي حملة إفطار صائم في مدينة زليتن لعامها السادس على التوالي تحت شعار مع بصمة الخير فطورك غير.

وأوضحت المنظمة بصمة شباب للتنمية أن الحملة تستهدف ما يقارب 3500 عامل من العمالة الوافدة.