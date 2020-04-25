انطلاق حملة “إفطار صائم” في مدينة زليتن
أخبار ليبيا24
أطلقت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي حملة إفطار صائم في مدينة زليتن لعامها السادس على التوالي تحت شعار مع بصمة الخير فطورك غير.
وأوضحت المنظمة بصمة شباب للتنمية أن الحملة تستهدف ما يقارب 3500 عامل من العمالة الوافدة.
وأشارت المنظمة إلى أنه سيوزع الإفطار على العمالة من الجنسية الأفريقية وذلك لاحتياجهم وعدم مقدرتهم على توفير إفطارهم وخاصة بعد توقف عملهم بسب انتشار وباء كورونا .
ودعت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي أهل الخير للمساهمة في إنجاح هذه الحملة.